AC Schnitzer pumper mere testosteron i Toyota Supra

Sænket undervogn og nye fælge

Undervognen har også fået en opstrammer ad to omgange. Man kan vælge mellem 15 mm sænkningsfjedre, der ifølge pressemeddelelsen primært har en visuel effekt, eller en justerbar gevindundervogn, der sænker Supra'en med op til 25 mm.I den forbindelse anbefaler AC Schnitzer (ikke overraskende) at man parrer sin nye undervogn med et sæt af tyskernes nye 20" fælge, der fås i to forskellige design.