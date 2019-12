Årets bil i Japan. Ja da - eller hva'?

Japanske motorjournalister har kåret ”Årets Biler i Japan 2020”, og det blev en Toyota RAV4. Naturligvis, siger du, de er vel japanere, og de kårer gerne deres egne biler.

Men faktisk har juryen de to seneste år kåret en Volvo som ”Årets Bil i Japan”. Sidste år var det en XC40 og året før en XC60.

Det er 40. gang at den japanske jury, der består af 60 motorjournalister, kårer ”Årets Bil i Japan”, og i mange år var det helt naturligt en japansk bil, der vandt. Men i 2014 blev det VW Golf, og de to seneste har det været en Volvo, hvilket vidner om et vist minimum af internationalt udsyn.

Se de sidste ti års vindere herunder.

2020 Toyota Rav4

2019 Volvo XC40

2018 Volvo XC60

2017 Subaru Impreza

2016 Mazda MX-5

2015 Mazda2

2014 VW Golf

2013 Mazda CX5

2012 Nissan Leaf

2011 Honda CR-Z

2010 Toyota Prius

Ved dette års kåring kom Mazda3 ind sommer nr. to, BMW 3-Series blev nr. 3, Toyota Corolla blev nr. fire og ”Car of the Year 2020” i Europa, Jaguar I-Pace, blev nr. nr. 5.