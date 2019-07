3 Supra-ejere skal vente ekstra længe på deres nye sportsvogne

Flere Supra’er totaltskadet

Vi ved ikke hvordan Toyota vil håndtere de utilfredse kunder, der havde glædet sig til en ny Supra. Ud fra billederne tyder det på, at to at bilerne har fået så alvorlige skader, at det næppe giver nogen mening at begynde at lappe på dem. Den bageste nedre Supra i farven Nocturnal Black er blevet alvorligt beskadiget, og den står sandsynligvis ikke til at redde.

Det hårde slag har samtidig skubbet den frem i en rød Supra, som holder foran. Det er svært at se, men det tyder på, at den slipper med kosmetiske skader, som nemt kan fikses. Den øverste hvide Supra har også fået en hård tur. Det kræver i hvert fald en ny udstødning og bagkofanger, før den bliver nogenlunde god igen, men det kan også være, at disse skader er for omfattende til at kunne repareres.