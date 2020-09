What!?! Se Tesla-bossen bag rattet af konkurrentens nyeste elbil

Skal VW og Tesla samarbejde?

Spekulationerne kører i øjeblikket på, om VW prøver at komme tættere på Tesla eller evt. lave en form for samarbejde, men VW-bossen slog i løbet af ugen fast i kommentarfeltet på et Linkedin-opslag, at ham og Elon Musk bare havde en venlig snak, og at der ikke er noget samarbejde på vej.

