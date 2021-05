Vanvittig fjernstyret bil når 100 km/t hurtigere end en Tesla

Udfordringer med downforce og holdbarhed

Også den fjernstyrede “fan car” har haft problemer med holdbarheden, hvorfor bilen har taget flere måneder at udvikle og designe. Dette skyldes især de små 2” hjul, som har svært ved at gribe fat i asfalten. Efter at hjulene fik tilføjet flere komponenter, som skulle sikre bilen bedre vejgreb, havde den stadig problemer med hjulspind ved 5,000 omdrejninger. De to jet-blæsere er derfor essentielle for bilens imponerende ydeevne, da netop disse løser problemet med hjulspind. Også bilens elektriske motor har gennemgået en speciel tuning som, udover at øge motorens effekt, sikrer at bilen kan holde til G-kræfterne.