Trods turbulens: Tesla skovler penge ind

Nu kommer Cybertruck måske endeligt

Tesla har gennem tiderne lanceret rigtig mange forskellige ting. Lanceringen af den futuristiske Cybertruck er nok den mest ikoniske af dem allesammen. Elon Musk hev chefdesigneren op på scenen for at demonstrere de skudsikre ruder, ved at kaste en metalkugle på dem. Ruderne smadrede ved begge kast.

Lige siden lanceringen i 2017 har Cybertrucken været forsinket. Men nu er der håb, for dem der har forudbestilt én. Tesla skriver i årsrapporten, at produktionen er planlagt til at gå i gang i 2023 på deres fabrik i Texas. Elon Musk har dog allerede oplyst til investorer, at masseproduktionen tidligst starter i 2024.

Så kan vi måske finde ud af, om Cybertrucken rent faktisk kan bruges som båd, som Elon Musk tidligere har postuleret.

Samtidig løftede Tesla sløret for, at deres næste generation af bilplatform er under udviklingen, og at de vil dele yderligere detaljer om den på deres næste “Investor Day” den 1. marts i år.