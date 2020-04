Hvor meget kan en kørende men PÆNT SMADRET Tesla Model 3 sælges for på eBay?

Selv en godt smadret Tesla Model 3, kan godt have en værdi. Det er denne bil et godt eksempel på. Elbilen er i katastrofal tilstand, men lad ikke dens nedslidte ydre narre dig. Tesla’en her kan både køre og lade. Ifølge sælger har den faktisk stadig en vild acceleration. Sælger hævder endda, at det er verdens hurtigste Model 3. Se videoen nederst og vurder selv.

Efter at have taget turen på eBay, er den uslebne diamant blevet solgt for $15,599 svarende til 107.131 kr. Men det mest interessante ved Tesla’en er, at den ikke er begrænset til almindelig ladning. Den kan også lynlade! Men hvorfor er det, så interessant?