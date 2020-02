Video: Modificeret Tesla 3 giver McLaren F1 kamp til stregen!

For nyligt overraskede Tesla Model 3 på den japanske racerbane, Tsukuba. Elbilen var blevet opgraderet af firmaet Unplugged Performance, som gør det muligt for Tesla’en næsten at matche den britiske legende, McLaren F1 på en omgang rundt på banen.

Efter en Tesla Model 3 har været gennem møllen hos Unplugged Performance, er der sket følgende. De har justeret affjedringen, monteret bedre krængningsstabilisatorer, keramiske bremser samt et body kit med en bagvinge, der skaber mere downforce. Sættet hedder Ascension-R, og selv om det ligner noget fra en japansk tuner, ligger Unplugged Performance faktisk i Californien.

Resultatet af sættet var en forbedret Tesla Model 3, der gav McLaren F1 kamp til stregen. Læs mere nedenfor...