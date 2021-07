Tesla: Vi åbner vores lynladere for andre mærker i år

Tilgængeligt for alle

Tesla-ejere over hele verden har længe kunnet nyde godt af, at de har haft Tesla’s egne ladestandere - de såkalde Superchargere - for sig selv. Men det er snart slut, fortæller firmaets topchef Elon Musk på Twitter.

Kort fortalt går tweet’et ud på, at Tesla vil åbne for, at ejere af andre elbiler end Tesla vil kunne bruge Supercharger-netværket. Musk specificerer i første omgang ikke, hvor i verden det vil ske, men svarer i et senere tweet, at det “med tiden” vil blive udrullet til hele verden. Så der er god grund til at tro, at det i første gang kun er amerikanerne, der får glæde af det.