Tesla-ulykke ender tragisk

Føreren af en Tesla Model S er død, efter han forulykkede og ramte et træ i byen Davie i Florida. Det beretter The Drive.

Ifølge flere vidner kørte føreren for stærkt og zigzaggede mellem flere vejbaner, før han ramte en gruppe træer i midten af vejen. Herefter brød bilen i brand.

Der kom flere folk til undsætning for at redde manden, der var fanget i bilen. Men det var umuligt at befri ham, da de automatiske dørhåndtag ikke foldede sig ud, så døren kunne åbnes.

Døre skulle åbne automatisk

Det er en risiko, som Tesla angiveligt skulle have taget højde for. I deres egen sikkerhedsmanual skriver de, at døre og bagagerum automatisk åbner, hvis bilens airbags bliver udløst.

Men på Twitter skriver et vidne, at hende og hendes mand forsøgte at få manden ud af bilen, og at de bemærkede, at bilens airbags ikke var udløst. Det kan være forklaringen på, at dørene ikke åbnede.