Tesla udvider med nye centre og ny, HURTIG Supercharger

Udvider ladernetværket

Selv om du allerede nu teknisk set kan køre Danmark tynd på langtur i Tesla, kan ladenetværket stadigvæk blive bedre. Det er i hvert fald tilfældet hvis du spørger Tesla, der planlægger at opdatere Tesla's ladenetværk med en række nye V3 Superchargere.

Den tredje generation af Superchargere har flere fordele over de gamle, men den vigtigste er uden tvivl ladehastigheden: Opladning med 250 kW er muligt med den nye ladeteknologi. For at sætte det i perspektiv, henter det ca. 120 km på 5 minutter, hvis du kører Model 3 Long Range. Tesla forventer, at de gennemsnitlige ladestop varer ca. 15 minutter på de nye ladere.

