Tesla sætter IGEN priserne ned

Endnu et prisdrop

Efter en dramatisk prisnedsættelse i januar var det nærliggende at tro, at Tesla’s priser ville finde ro i nogen tid, eller måske endda stige lidt. Men det er ikke tilfældet. Faktisk har Tesla igen indført en ret dramatisk prisnedsættelse på to varianter af en af de mest populære modeller.

Det drejer sig om basisvarianten af Tesla Model 3 samt Long Range-varianten af samme.

Begge er faldet yderligere 30.000 kr. Siden prisnedsættelsen i januar, så det nu er muligt at erhverve sig en Tesla Model 3 fra helt ned til 329.900 kr. Samtidigt reklamerer Tesla med, at de kan levere indenfor fire uger.