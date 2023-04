Tesla sætter IGEN-IGEN prisen markant ned

513 hk til under 430.000 kr

I februar kom endnu en prisnedsættelse, da Tesla kappede 30.000 kr. af prisen på både basis- og Long Range-varianterne af Tesla Model 3. Performance-varianten fik ingen rabat, og det betød, at prisforskellen fra Long Range til Performance kort sagt var alt for stor.

Det retter Tesla nu op på ved at sætte prisen drastisk ned på Performance-varianter af både Model Y og Model 3. Prisfaldet er på over 40.000 kr. for begge modeller: