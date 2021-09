Tesla's vildeste produktionsmodel slår Porsche's rekord på Nürburgringen

Lover Model S endnu flere øretæver?

Omgangen er ca. 7 sekunder hurtigere end den hidtidige konge, Porsche Taycan Turbo, og ifølge et efterfølgende Tweet fra Elon Musk, så var bilen helt fabriksstandard. Videoen afslører i første omgang få sikkerheds- og racertekniske modifikationer, såsom det, der ligner et bur og et mere nøjagtigt display. Under alle omstændigheder er alt, der hedder infotainment og komfort fuldt funktionelt og på sin plads - det gælder også det underlige "rat".

Men i det samme Tweet afslørede Elon Musk også noget andet. På billedet, der kan ses nedenfor, vises ikke kun én tid. En endnu hurtigere omgang på 7:30.909 minutter overskygger nemlig den officielle rekord. Tiden blev efter sigende sat under samme session som den produktionsklare Model S, af en bil modificeret med bremseskiver i kulfiber og et helt andet sæt fælge. Spottere har også påpeget, at rattet er rundt - altså ikke formet som en PlayStation-controller.

De to tider gav lige efter rekordforsøget anledning til spekulationer om hvorvidt Tesla havde snydt ved at sætte rekorden i en bil, der ikke matchede produktionsmodellen, eller om Elon Musk bevidst forsøgte at mislede med sit tweet. Men rekorden er siden blevet bekræftet af Nürburgring, der også har postet kabinevideoen.

Hvorvidt Model S Plaid får en endnu mere vanvittig efterfølger eller ikke, så er vi fartglade altså interesseret i udviklingen.