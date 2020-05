Tesla's HEMMELIGE billig-batteri vil endelig få elbiler til at falde drastisk i pris

Batterier i Tesla uden brug af kobolt

Tesla er ikke selv meget for at gå i detaljer med den nye batteritype, men rygterne går på, at det vil være innovativt i den forstand, at den vil indeholde lave lave mængder kobolt, hvis overhovedet noget. Kobolt er pt. det dyreste metal, der bruges til batterier.

Samtidig skulle en stribe nye additiver i batteriet gøre det muligt at nedsætte modstanden og dermed gøre, at det kan opsamle mere energi.