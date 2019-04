Tesla-rapport: Sådan påvirker vores biler miljøet

Gigafabrikken i Nevada

Batterifabrikken Gigafactory 1 i Nevada bliver på størrelse med 100 fodboldbaner, når den efter planen står færdig i 2020. Produktionen skal være CO2-neutral, så hele taget vil være dækket af solceller. Fabrikken bliver ikke koblet til det lokale naturgasnet.

Der kan blive varmt om dagen i Nevada, så Tesla har udviklet et klimaanlæg baseret på naturens egne principper. Vand i et stort internt system køles om natten i den kolde ørken, og bruges til at køle bygningen ned om dagen.

Hvad med problematiske materialer?

Med hensyn til udvinding og produktion af materialer som kobolt, litium, tin, tungsten og guld skriver Tesla i rapporten, at de har nultolerance over for underleverandører, der ikke overholder aftaler om arbejdsmiljø og etik.

Læs mere om dette emne fra side 32 i Tesla Impact Report 2019, som kan læses her (åbner som pdf i nyt vindue).

Bil Magasinet er tidligere blevet inviteret til at se fabrikken, hvilket vi sagde ja tak – vi afventer fortsat en dato for besøget.