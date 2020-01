Tesla-optur på aktiemarkedet koster spekulanter over 50 mia. kr.

Når investorer shorter en aktie, indgår de et væddemål om, at en aktie skal falde fremfor at stige i kursværdi. Dermed låner de aktier, sælger dem i markedet i håbet om at købe dem retur til en billigere kurs.

Sådan er det så langt fra gået i tilfældet Tesla, og derfor står de med et milliardtab ifølge Dagbladet Børsen.



Siden begyndelsen af juni 2019, hvor Tesla-aktien handlede i den seneste bund i kurs ca. 177 dollar, er den steget til 443, hvilket er en stigning på 150 pct.

I løbet af de seneste syv måneder har short-spekulanterne således tabt 8,4 mia. dollar, svarende til ca. 57 mia. kr., oplyser det amerikanske medie CNN med brug af tal fra finansanalysehuset S3 Partners.

I alt er der shortet 21 pct. af aktierne i Tesla, oplyser mediet.