Tesla opdaterer arkaden: Her er de 8 af de sjoveste features

1 | Kør på Mars!

Som topchef for både Tesla og SpaceX har Elon Musk en forkærlighed for rumfart. Det kan derfor ikke komme bag på nogen, at Teslas navigationssystem kan transformere Jorden til Mars. Bemærk, at du ikke kan se veje, trafik eller navigere, mens du er på Mars.

Du bytter Jorden ud for Mars ved at gå ind i legetøjskassen. Den findes under pilen langs bunden af skærmen. Herfra trykker du på billedet af den røde planet.