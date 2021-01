Tesla nåede ikke 2020-produktionsmålet, men kalder året for en succes

Tesla vandt 2020, hvis man kan det

Tesla havde et formidabelt 2020 på trods af pandemien. De har startet byggeriet af to nye fabrikker i hhv. Tyskland og Texas, de har fået gang i produktionen af den let hævede Tesla Model Y og Tesla Model 3 er fortsat den bedst sælgende elbil på flere markeder.

Resultaterne har påvirket aktiekursen, der nu har gjort Tesla verdens mest værdifulde bilproducent og Elon Musk til den tredjerigeste mand. Nu er aktien en del af det eksklusive indeks S&P500, der til dels ligger til grund Tesla aktiens fortsatte stigning.