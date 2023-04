Aldrig set før: Tesla-salget i Danmark går AMOK!

Tesla dominerer 2023

Tesla Model Y har alene stået for 18% af nybilssalget i den forgangne måned. Det vil altså sige, at næsten hver femte nye bil, der blev indregistreret i Danmark i marts, var en Tesla. Tesla er endda så dominerende, at Tesla Model 3, meget passende tager tredjepladsen med 443 solgte i marts.

Bilåret 2023 har generelt været præget af Tesla, som siden nytår har været det mest solgte bilmærke herhjemme foran giganterne som Toyota og Volkswagen. Tesla har haft 13% af nyindregistrerede biler – godt 1.700 biler mere en VW.