Her er ALT, hvad du har brug for at vide om Tesla's helt nye Model Y

Tesla Model Y er en prismæssigt relativt overkommelig SUV, og derfor har den stor interesse hos mange danske familier, der godt kunne tænke sig en elbil med mere rummelighed end Tesla Model 3.

I første omgang kommer Tesla Model Y i to varianter: Long Range og Performance. Long Range har en rækkevidde på lidt over 500 km og en startpris på 367.000 kr. uden afgifter. Performance-modellen kører fra 0-100 km/t på under 4 sekunder og koster 422.000 kr. uden afgifter.

