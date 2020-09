Læs lige denne artikel inden du køber en brugt Tesla Model X

Model X's bagdøre kan give bøvl

De vilde bagdøre på Model X (Falcon-­døre) kan få en hel børnehaveklasse til at stoppe op, men kan også være besværlige. Indbyggede sensorer sørger for, at de ikke ødelægger sig selv, hvis du er parkeret under eller ved siden af noget, men en ikke altid ­imponerende pasform gør, at malingen kan slides af omkring dørene. Tesla har lavet en retrofit-løsning, som løser problemet, forklarer Flemming Pedersen, der er værkfører hos DAS Karrosseri, som har Tesla’s velsignelse til at lave karrosseriarbejde på deres biler. Nogle kunder har også klaget over, at den lidt sløsede pasform betyder, at Falcon-dørene kan gnave i gummilister. Det får dem til at stritte, hvilket aktiverer sensorerne, så dørene ikke vil lukke ordentligt.