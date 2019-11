Tesla Model S Plaid sætter vild omgangstid på Nürburgring

Kampen om at være hurtigst rundt på Nürburgring brager derudaf, og flere og flere elbilsproducenter jagter titlen som hurtigste elbil på den berømte strækning.

Tesla er i gang med at udvikle en endnu vildere Model S, som får tilnavet “Plaid”. Navnet har stifteren Elon Musk taget fra kultfilmen Spaceballs fra 1987.

Det er angiveligt lykkedes Tesla at sætte en ny uofficiel rekord på Nürburgring med en tid på 7:13 minutter. Den blev sat i en Tesla Model S Plaid med Nürburgring-specialisten Thomas Mutsch bag rattet. Ifølge Auto, Motor und Sport har Porsche Taycan Turbo S klaret en omgang på Nürburgring på 7:42 minutter.

Tesla Model S Plaid med semislicks og spoiler

Model S er kraftigt modificeret til formålet. Tesla har testet flere setups under deres testdage på Nürburgring, som inkluderer en kæmpe hækspoiler i stil med en Porsche 911 GT3 RS.

Ifølge flere kilder blev den uofficielle rekord sat med en langt mindre Nascar-lignende spoiler og semislick-dæk (Goodyear Eagle F1 Supersport RS). Det ses også tydeligt på billederne, at Tesla Model S Plaid har fået øget sporvidden markant og har fået ekstra skærmforøgere.

Det er vigtigt at sige, at den oplyste tid ikke er registreret officielt. Tiden blev sat, da Tesla havde lejet hele Nürburgring til udviklingsarbejde. Der kommer heller ikke noget officielt rekordforsøg i år, men Tesla vender med al sandsynlighed tilbage til næste forår, hvor de er fast besluttede på at blive de hurtigste på Nürburgring.