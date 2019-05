Tesla Model 3 er faktisk en velkørende mellemklassebil

Sæt dig ind bag rattet, og du vil blive overrasket over, hvor minimalistisk kabinen er indrettet. Du har et rat, hvor der er monteret to knapper ved dine tommelfingre. Knappernes funktion kan skifte, hvilket gør, at disse to knapper erstatter en hel klynge. Til venstre for rattet er en lys- og blinkerstilk, mens den højre stadig er til gearvælgeren. Resten styres fra skærmen i midten, der måler vilde 15”.

Kræver et par dages tilvænning

Løsningen giver en helt anden ro og orden i interiøret, som du hurtigt lærer at sætte pris på. Lidt længere tid tager det dog at blive dus med, hvad der foregår på den store skærm. Ens hjerne skal lige genstartes, før femøren falder. De første par dage i selskab med en Model 3 kan man godt bande og svovle højlydt, når man ikke engang kan finde ud af at åbne handskerummet?!?

Når først funktionerne sidder på rygraden, er det som om, man aldrig har prøvet andet.