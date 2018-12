Første tur: Ny Tesla kan kickstarte elbilsalget i 2019

Hvornår lanceres den i Danmark?

Tesla 3 har været i produktion på fabrikken i USA siden juli 2017. Det har dog taget tid, at få produktionen kørt op i tempo, og hidtil har Tesla kun produceret Model 3 til hjemmemarkedet. De første europæiske kunder får deres biler fra februar. Kunder over hele Europa får biler i forhold til hvad og hvornår de har bestilt.

De første biler, der produceres til Europa, er versioner med med motorer (firehjulstrk) og stort batteri, der starter ved 464.724 kr. og samme version med Performance-pakke, som giver ekstra effekt og udstyr, der starter ved 576.044 kr.

Senere følgere billigere versioner med mindre batteri og udstyr.

Tesla siger, at de havde 450.000 bestillinger, da produktionen gik i gang, men Tesla vil ikke sige, hvor mange bestillinger, de har i Danmark.

Vi synes

Spændende elbil, der kan være svaret på mange danskere tvivl over for elbiler, hvilket kan gøre den til en ny kickstarter for elbilsalget i Danmark.