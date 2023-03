Tesla med megasatsning - vil være de største i Danmark!

Kongerne af infrastruktur?

Tesla har allerede deres eget opladningsnetværk med 17 ladeparker og 252 lynladere placeret i hele landet. Men det er ikke nok for Tesla, som har planer om at introducere 23 nye ladeparker indenfor et år. Det skriver FDM.

Det vil bringe Tesla's op på i alt 40 ladeparker i Danmark. De nye ladeparker inkluderer blandt andet fem i hovedstadsområdet, der ikke tidligere har haft Tesla-ladestationer, men også i hele Jylland kommer der flere til.

Det gælder blandt andet i Viborg, Nykøbing, Ringkøbing, Aalborg, Ribe, Billund, Haderslev og Frederikshavn. På det øvrige Sjælland er de placeret ved Korsør, Maribo, Hørsholm og Hillerød. Fyn må i denne omgang undvære.

