Tesla lukker midlertidigt fabrikken i Fremont

Midlertidig lukning

Tesla lukker deres fabrik i Fremont med virkning fra den 24. december til den 11. januar. Det er samlet set 18 dage, hvor fabrikken er lukket. Det giver anledning til bekymring blandt ansatte, der kun har fået løn under noget af fritiden.

Selvom Tesla ikke har kommenteret officielt, så lukker fabrikken umiddelbart, fordi Tesla har for meget efterspørgsel på de modeller, der bliver produceret der. Model X og Model S udgør nemlig kun 11 pct. af Teslas salg i Q3 2020, og man kan forestille sig, hvordan fabrikken potentielt producerer for mange af de forkerte biler.

Beder medarbejdere om frivilligt arbejde

Det er dog ikke alle de 18 fridage, Tesla betaler til. I syv af dagene har Tesla ikke planlagt nogen specifik betalingsordning, og opfordrer således medarbejdere til at hjælpe andre steder hos mærket - lønnet eller ulønnet.

Blandt andet kan medarbejdere vælge at hjælpe til med leverancer af nyproducerede elbiler, eller ved forskellige andre produktionsafdelinger af mærkets fabrikker.

Beder om højere produktivitet

"For at sikre os, at vi har kunder og investorer på vores side, er vi nødt til at øge produktiviteten i resten af dette kvartal så meget som muligt," skriver Elon Musk i en mail, der er udsendt efter nyheden om nedlukningen.

"Jeg ville kun sende dette, hvis det virkelig betød noget," er ordene, chefens mail slutter med.