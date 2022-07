Tesla køber solgte biler tilbage

Tesla tilbyder den oprindelige købspris

Tesla giver muligheden for at bytte ens gamle bil til en ny (på venteliste), men tilbuddet om en vurdering af ens model er en mulighed, selv om man ikke er interesseret i en ny Tesla.

Ovenstående SMS er ikke et enkeltstående tilfælde, en anden Tesla-ejer skrev som kommentar, at "De tilbyder mig samme pris på min Model X, som jeg betalte for den for et par år siden. Det er på trods af, at jeg har kørt 65.000 km. Jeg er meget interesseret."

Det mest ekstreme tilfælde af en "lettere brugt" Tesla's værdi, var ved lanceringen af Model S Plaid, hvor Tesla i USA solgte dem for omkring 800.000 kr. uden afgifter – men nogle købere videresolgte deres nye bil til en overpris på 1,3 mio. kr.