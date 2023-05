Tesla havner i selskab med svindlere på dansk liste

I selskab med svindlere

Den absolut tykkeste streg i regningen kommer fra Ankenævn for biler, som er den instans, der afgør tvister mellem købere og bilforhandlere.

En Tesla Model 3-ejer har klaget over, at en opdatering har betydet, at hans Tesla nu kører med “Tesla Vision” i stedet for de indbyggede radarer. Det skriver Finans.

Klageren ville have Tesla til at købe bilen tilbage. Det har ankenævnet dog ikke givet ham medhold i. I stedet har de vurderet, at Tesla skal betale ham en erstatning på 5.000 kr. plus renter.

Men det har Tesla endnu ikke gjort, og derfor har ankenævnet placeret Tesla i det såkaldte “Udhængsskab”, hvor importører og forhandler, der ikke efterlever nævnet afgørelser, udhænges til offentlig udskamning.

Og det er et grimt selskab at ende i. For Udhængsskabet er normalt forbeholdt svindlere og klamphuggere, og det er uhyre sjældent, at man ser en officiel importør på listen.