Tesla har næsten fordoblet sit globale salg i 2021

Tesla har overlevet chipkrisen

Chipkrisen og de resulterende leveringsproblemer har fyldt meget for fabrikanter såvel som sælgere i 2021. Tesla har dog brugt nogle smarte tricks, for at holde sig relativt fri for skader:

For det første, så udvikler Tesla selv de microchips, de bruger. Det betyder, at de har tættere kontrol med produktionen, og således bedre kan justere denne. Derudover, så har Tesla også programmeret den digitale side af bilen, så der er brug for så få chips som muligt.

Det er dog ikke kun det globale marked, der har truet Tesla i år 2021. Andre fabrikanter har også lanceret konkurrenter til både Model Y og Model 3, som har truet med at stjæle salget.

Det er dog ikke sket, på trods af, at biler som Kia EV6, Hyundai Ioniq5 (årets bil i Danmark i 2022 - læs mere her!) og Audi Q4 e-tron har gjort deres bedste for det.