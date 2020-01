Bombe! Tesla's tyske Gigafactory stoppes af 7 bomber fra 2. Verdenskrig

Masser af bomber i Tyskland

Der er ikke noget særligt i at finde forsager i Tyskland. Myndighederne fortæller, at de jævnligt støder på udetonerede bomber fra 2. verdenskrig.

Det tyske politi oplyser, at bomberne er relativt små i forhold til, hvad man ellers har fundet. Kun omkring 50 kg hver. Til sammenligning fandt man for nyligt én 500-kg's eksplosiv krabat i Köln.

500.000 biler produceret årligt

Tesla's nye Gigafactory skal ligge lidt uden for Berlin i den lille by, Grünheide. Det er den 4. Gigafactory i rækken. Her vil Tesla begynde at bygge Model 3 og Model Y på et tidspunkt i løbet af 2021.

Tesla forventer at starte med en årlig kapacitet på 150.000 biler og sidenhen øge produktionen til 500.000 biler årligt på det 300 ha store område i Tyskland.