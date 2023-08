Medie: Tesla fiflede med rækkevidden

Teslas falske rækkevidde

Tesla har angiveligt fiflet med rækkevidde-estimatet i tidlige modeller. Samtidig har man i en periode haft et center, hvor de ansatte havde til opgave at aflede service- og reparationsaftaler, der har havde med manglende rækkevidde at gøre. Det skriver mediet Reuters.

Kort fortalt har Reuters' kilde afsløret, at Elon Musk beordrede, at bilen skulle vise et "rosenrødt" estimat af bilens rækkevidde.

Når batteriet nåede 50 pct, ville algoritmen sørge for, at der kom et mere realistisk rækkeviddeestimat. Den praksis foregik, da Tesla blot solgte to modeller: Roadster'en og Model S. Det har ikke været muligt for Reuters at afgøre, om Tesla stadig benytter algoritmen.