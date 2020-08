Tesla-fans, kig væk... Porsche Taycan viser hvem der er hurtigst!

Der har længe været en ophedet diskussion om, hvem der er hurtigst: Porsche Taycan eller Tesla Model S?

Den britiske Youtube-kanal Carwow har valgt at finde et svar på dette spørgsmål og samlet de to familievenlige elbiler til et godt gammeldags dragrace.

Begge biler stiller med hurtigste setup og på papiret ligner det en smal sag for Tesla’en, som har flere kræfter og vejer mindre end Porsche Taycan. Herunder kommer nogle hurtige facts om de to konkurrenter.