Tesla er på Nürburgring for at stjæle omgangsrekorden fra Porsche

Hvem har rekorden?

Porsche Taycan satte for nylig en ny omgangsrekord for 4-dørs elbiler i tiden 7:42 min. Det er en seriøs hurtig tid. Hvis vi skal sammenligne med noget, er det samme tid som racerlegenden Walter Röhrl brugte på at køre banen i en Porsche 997 GT3, som er ved at have nogle år på bagen.