Tesla er på katastrofekurs med en distraheret Elon Musk bag rattet

Aktionærerne er ved at have fået fået nok af Musk

Den enevældige hersker hos Tesla er Elon Musk. Han er CEO, og selvom han kun er menigt medlem af bestyrelsen, så er det ham, de andre ser mod, når beslutningerne skal tages.

Han startede ikke Tesla, men købte størstedelen af aktierne i 2004. I 2012 var han med til at lancere den, måske, mest epokegørende bil i dette årtusind, Tesla Model S. Den revolutionerede bilindustrien og gjorde, at der i mange år blev sat lighedstegn mellem elbil og Tesla.

Men så ændrede Musk pludseligt fokus. Sidst i oktober sidste år lagde han omkring 308 milliarder kroner på bordet og købte det sociale medie Twitter. I den forbindelse solgte han for milliarder af kroner af sine Tesla-aktier for at finansiere købet.

Han fortalte Twitters ansatte, at han købte Twitter for at redde deres arbejdsplads med sine nye idéer. I den efterfølgende tid fyrede han over halvdelen af medarbejderne. Samtidig tog han flere tvivlsomme forretningsmæssige beslutninger, som gjorde at flere store annoncører er flygtet, skriver New York Times.

I den seneste tid har han skrevet flere opsigstsvækkende tweets. Hans konstante strøm af tweets har taget en markant højredrejning. Samtidig har han eksempelvis blokeret flere journalister, der har lavet kritiske historier om ham og angrebet en af USAs ledende immunologer Anthony Fauci, hvor Musk skrev: “Mine pronominer er rejs tiltale mod/Fauci.”

Efter perlerækken af katastrofale sager, oprettede Elon Musk den 18. december sidste år en afstemning på Twitter, hvor han spurgte sine omkring 124 millioner følgere, om han skulle trække sig som direktør. Han lovede at gøre det, folket besluttede. Lidt over 17,5 millioner stemte, og 57,5 procent svarede ja. Efter afstemningen skrev han, at han vil trække sig, så snart han har fundet nogen, “der er dumme nok til at tage jobbet.”