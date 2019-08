Privatleasing-finte fører til uventet stort salg af Tesla

Salget af grønne biler hos delebiltjenesten GoMore har slået rekord her i sommer. Finten er at privatlease en ny Tesla via tjenesten, og leje den ud, når den alligevel holder stille.

I løbet af den seneste måned har GoMore fået 65 bestillinger på Tesla Model 3, og det er rekord. GoMore sælger normalt en håndfuld Tesla'er hver måned.

Da interessen for Tesla er betydelig, udvider GoMore Tesla-sortimentet til også at omfatte Model S og X.

Bilen fødes som delebil

Hvordan fungerer det?

"Det særlige ved Gomore Leasing er, at bilen er født som delebil. Det vil sige, at man kan leje den ud til andre, når man ikke selv skal bruge den og lade bilen tjene penge, samtidig med at det gavner miljøet, ved at færre biler skal produceres. Leasing af elbiler er stadig et marked i udvikling, men nu har vi så fået Tesla Model 3, og det har sat gang i salget. Før Tesla lå vores salg af grønne biler på 4-6 pct., mens vi nu er oppe på omkring 25 pct, siger CCO for GoMore, Thomas Lahrmann Christensen.

Hvordan er interessen for Model 3?

"Den har været overvældende. Vi har slået rekord i antal leasede elbiler pga. Tesla'en, og vi får daglige bestillinger. Lige nu har vi fået næsten 100 bestillinger på Tesla Model 3 på under to måneder. Det er helt vildt, hvis man tænker på antal solgte Tesla'er i Danmark generelt. Jeg tror, at muligheden for at leje den ud giver flere mennesker mulighed for at køre Tesla, fordi det lige pludselig bliver økonomisk muligt".