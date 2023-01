Tesla-chok skaber "100-årshændelse" på det danske brugtmarked

“Hundredeårshændelse”

Danskerne bliver ved med at strømme til brugtmarkedet for elbiler i rekordtal, efter Tesla chokerede det danske bilmarked ved at sende prisen i bund på deres mest populære modeller.

Hos brugtbilsdatabasen Bilbasen slår mængden af besøgende alle rekorder. I sidste uge havde de næsten 200.000 flere besøgende end i uge 1. Samtidig er der oprettet over 40.000 søgeagenter, der holder øje med priserne på de cirka 1.000 Tesla'er, der er til salg.

“Den brede interesse for brugte elbiler er helt ekstraordinær. Hvert eneste tal er et udtryk for en helt vild situation. Meterologiske begivenheder opgøres i hundredeårsbegivenheder, og det her er en af slagsen på bilmarkedet,” siger Jan Lang, der er markedsanalytiker hos Bilbasen, til Bil Magasinet.

På nogle områder er Tesla-interessen steget 10 gange i forhold til normalen på Bilbasen.dk. Nogle dage har der nemlig været over 50.000 daglige søgninger på Tesla-modeller mod gennemsnittet på 5.800 sidst i 2022.