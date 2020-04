Er du klar til at få din Tesla Model 3 PIMPET med dette vanvittige bodykit?

Vil du gerne have din Tesla Model 3 til at skille sig ud fra mængden, skal du have bestilt et bodykit fra R-Zentric kaldet "3R Evo body kit". Der forvandler den afslappede elbil til noget, der ligner at den vil bide skeer med BMW M3 og Mercedes-AMG C 63. Se bare resultatet hér!

Det er det hollandske firma JD Customs, som ejer bilen på billederne, der også har luftaffjedring og et sæt Zito ZF05 letvægtshjul på 21”. Lakeringen er gul og sølv med masser af nøgent kulfiber dele såsom front splitter, kølerhjelm og sideskørter.