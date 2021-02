Spilkonsol i interiøret: Tesla opdaterer Model S

Hold igen, inden du køber den nye PlayStation: Tesla kan måske matche den i sin nye opdatering af Model S og Model X. Her er computeren bag skærmen nemlig opgraderet til en med 10 Teraflops. Den tilhørende skærm har en opløsning på 2200x1300 pixels, fordelt ud på 17" i størrelse.

Hvis du ikke er computernørd, så er det eneste, du behøver at vide, at den er omtrent lige så potent som en ny PlayStation 5. Den kommer sågar også præ-installeret med The Witcher III, som du og dine passagerer kan spille med de controllere, bilen nu trådløst kan forbinde til.