Så kom de danske priser på Tesla Model 3

Her er Bil Magasinet's indtryk af bilen fra Paris Motor Show 2018:

Udvendigt genkendes Model 3 med det samme som en Tesla. Den røde metallak på forseriebilen klæder modellen, men designet stikker ikke så meget ud, som da Model S kom til Danmark i 2012.

Kabinen er opsigtsvækkende enkel, og ligner ikke noget andet på markedet. Her er et rat, to pedaler, en 15" skærm i midten og ikke ret meget andet.

Tesla's fartpilot betjenes også fra skærmen

Skærmen bruges til betjening af bilen. Vil du justere rattet, skal du gennem tre menuer for at aktivere rulleknappen ved venstre tommelfinger, der smart kører rattet ud, ind, op eller ned trinløst. Rulleknappen bruges også til at åbne og lukke soltaget.

En ting som justering af afstanden til bilen foran kan blive en sikkerhedsmæssig udfordring. Alle andre adaptive fartpiloter på markedet inklusive Tesla's øvrige modeller har justering af afstanden på rattet eller på en stilk, men forklaringen på fremgangsmåden i Model 3 er, at du skal justere alt i bilen én gang, mens du holder stille, og herefter koncentrere dig om at køre bilen.Bilen genkender dig så via nøgle eller smartphone, og indstiller alt, som du vil have det. Fartpilot er standard, men adaptiv fartpilot skal tilkøbes i en pakke med selvkørende funktion. Alle funktioner opdateres trådløst.





