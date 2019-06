Salget af elbiler er steget med 455 pct.

Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at et af de helt store emner i valgkampen har været klimaet. Og det tyder på, at det i den grad også påvirker danskernes bilkøb. Særligt det øgede fokus på den grønne omstilling i transportsektoren, som inkludrer roadpricing, miljøzoner og grønne ejerafgifter har fået danskerne til at kigge på andre typer biler. Salget af elbiler i maj er steget markant over de seneste år. I maj 2018 blev der solgt 76 elbiler, hvor der i maj 2019 er blevet solgt 422 elbiler – det er en stigning på intet mindre end 455 procent. Antallet af solgte elbiler har i hele 2019 været højt og det forventes også at tallene bliver ved med at stige.

”De grønne biler bliver fortsat mere populære. Det er herligt at se, da det er et skridt i retningen mod et grønnere Danmark. Men på trods af en opadgående kurve, er der stadig tale om meget små mængder i forhold til de konventionelle biler. Derfor mener De Danske Bilimportører også, at man fra politisk hold er nødt til at sikre stabile rammevilkår. Det giver både forbrugerne og branchen ro til, at de trygt kan investere i teknologien” uddyber direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.

Plug-in hybridbilerne har haft et fint salg i maj. Der er i maj kommet 199 plug-in hybrider på de danske veje, sammenlignet med sidste år, hvor der kom 218 nye hybrider på vejene, er det et lille fald på under 9 procent.