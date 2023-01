Priserne på Tesla’s mest populære modeller STYRTDYKKER

Chokmelding efter rekordår

Prisfaldet vækker yderligere opsigt, da det kommer i kølvandet på et rekordår for Tesla, der i 2022 øgede deres leveringstal med 40% på verdensplan. Desuden var Tesla Model Y den mest solgte bil i hele Europa så sent som i november, ligesom Model Y også var den mest solgte bil i Norge i 2022.

Bilbasens Jacob Dalby skriver, at det i kølvandet på Tesla’s chockmelding bliver interessant at følge med i, hvordan de øvrige elbilfabrikanter reagerer på prisfaldet, men i høj grad også hvad det har af betydning for salg af brugte og importerede Tesla’er i Danmark.