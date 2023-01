Priserne på brugte Teslaer er RASLER ned!

Faldet over 60.000 kr. i gennemsnit

Vinderne af Teslas prishug er i hvert fald dem, der er i markedet efter en Tesla. Jan Lang vurderer, at det åbner markedet op for nogle, der ikke tidligere havde råd til en Tesla.

“Dem, der stadig ikke har råd til at betale den nye og reducerede pris, kan få en brugt for endnu mindre. De billigste Model 3'er, der er omkring et år gamle kommer under 300.000 kr. De ældste kommer til at falde til under 220.000 kr.,” siger Jan Lang

Han fortæller, at man allerede ser effekten på brugtmarkedet. Her er cirka 70 procent af de brugte Tesla'er til slag sat ned i pris. I gennemsnit er den danske favorit Model 3 sat ned med omkring 61.000 kr. og den kompakte SUV Model Y med 78.000 kr. på Bilbasen. Generelt er brugte elbiler i gennemsnit faldet med over 30.000 kr. på Bilbasen.