Tesla smider bombe: Den nye Model 3 er klar til levering i oktober!

Opgraderet Tesla Model 3

Tesla Model 3 kom på markedet i 2017, og modellen har aldrig modtaget et egentligt facelift, men i stedet fået løbende opgraderinger fra modelår til modelår.

Men i meget af 2023 har vi vidst, at Tesla pønsede på en faceliftet (Tesla kalder det selv “opgraderet”) udgave af den populære elbil. Projektet gik under kodenavnet “Highland”.

Og nu har Tesla løftet sløret for den nye Model 3, der får bedre rækkevidde, blandt andet takket være et mere aerodynamisk design, der også giver fronten et nyt udtryk. Det er især omkring forlygterne, der nu ligner dem, vi har set på den (måske) kommende Tesla Roadster.