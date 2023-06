Nu kommer den til Danmark: Tesla Model 3 med EKSTRA lang rækkevidde

Spændende nyt for potentielle købere

Tesla Model 3 Long Range med baghjulstræk og enkeltmotor er ikke en ny model - som sådan. Indtil nu har den blot været forbeholdt det amerikanske marked.

Alligevel er det spændende nyt for potentielle Tesla-købere herhjemme. Den baghjulstrukne Model 3 Long Range har nemlig den længste rækkevidde af alle Tesla’er, og så ligger prisen ovenikøbet tættere på standardudgaven af Model 3 end den firehjulstrukne Long Range Dual Motor.

Som det fremgår af Tesla’s egen hjemmeside, kommer Model 3 Long Range med baghjulstræk og en rækkevidde på 620 km til at koste fra 357.990 kr. Tilsvarende koster Model 3 Long Range Dual Motor fra 402.990 kr.

En stor del af forklaringen skal findes i det faktum, at dual-motor-opbygningen er udskiftet med en mere prisvenlig enkeltmotorsløsning, ligesom at firehjulstrækket tilsidesættes til fordel for almindeligt baghjulstræk.

Det betyder også, at accelerationen falder til 5,9 sekunder i forhold til Dual Motor-versionen, der går fra 0-100 på 4,4 sekunder. For den gængse forbruger kommer dette dog næppe til at have betydning, når man opholder det med den økonomiske fordel, der er at hente.

Bil Magasinet har forsøgt at kontakte Tesla Danmarks pressechef for at høre nærmere, om hvornår vi kan forvente, at den nytilkomne version officielt bliver tilgængelig. Tesla Danmark er endnu ikke vendt tilbage.