Nu falder hammeren! Tesla konfiskeret efter gaderæs

Ny lov er gældende

Der skal to til en tango, og Tesla'en var således ikke alene. Modstanderen var en VW Golf R, der på daværende tidspunkt ikke kunne beslaglægges, eftersom bilen ikke var ejet af føreren. I 2020 blev der vedtaget en lovpakke, der blandt andet betyder, at vanvidsbilister nu kan få konfiskeret bilen, selvom de ikke ejer bilen. Det gælder ikke for denne sag, da forbrydelsen skete i 2020, men fremover skal det altså afskrække fx ejere af leasingbiler, fra at køre vanvidskørsel. Og ifølge politiet, så hjælper det også:

”Jeg synes, at retssystemet sender en meget tydelig besked til dem, der kører ræs på offentlige gader og veje: Det her kan koste fængsel, kørekort, bøde og bil. Da vi oplever, at straffen nogen gange overrasker tiltalte i de her sager, håber jeg, en dom som denne sætter tanker i gang hos andre,” siger specialanklager Charlotte Møgelhøj, anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.





145 km/t er selvfølgelig nok til, at kortet ryger sig en tur.