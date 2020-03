Mystisk? Hvad blev der af Tesla's eldrevne lastbil, og hvorfor er den endt her?

Mystisk Tesla Semi spottet i Washington

Og det bringer os frem til i dag, hvor der er blevet spottet noget mystisk på en trailer kørende på en amerikansk highway ved byen Olympia i staten Washington.

Her er en rød Tesla Semi blev spottet på ladet af en konventionel lastbil, og der er et par ret mærkelige detaljer ved lastbilen:

For det første er den møgbeskidt. Ja, faktisk er det næsten ikke til at se for uvidende, at dette er Tesla's længe ventede el-lastbil.

For det andet ligner det, at forvognen på lastbilen nærmest er kollapset. Skærmkasserne er helt nede at kysse forhjulene.

Spørgsmålene til videoen er mange, og der er i hvert fald mange, som gerne snart vil have svar. En stribe af store amerikanske firmaer har nemlig lagt store bestillinger ind på Tesla's nye "Semi".

Pepsi har bestilt 100, Walmart 45, FedEx 20 og DHL 10.