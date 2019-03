Ny Tesla Model Y er klar! Se priser og deltaljer hér

Tesla Model Y: 270 km rækkevidde på 15 min.

Vælger du Long Range-modellen kan Tesla Model Y køre op til 540 km (WLTP) på en opladning. Standardmodellen af Model Y kommer til at få en rækkevidde på 370 km på en opladning. Tesla lover, at man via deres Supercharger-lader vil kunne oplade batteriet til en rækkevidde på 270 km på 15 min.

Kabinens opbygning minder i høj grad om den vi allerede kender i Model 3, hvor alt styres fra en 15” skærm i midten af kabinen. Og i stil med Tesla Model X er der plads til op til syv personer i den nye Tesla Model Y.

Og vælger du Model Y Performance, vil den kunne klare 0-100 km/t på 3,7 sekunder, og har en topfart på 241 km/t.. Den langsommeste bliver Tesla Model Y med standard-rækkevidde, der vil klare 0-100 km/t på 6,3 sek. Og have en topfart på 193 km/t.

Ligesom Tesla Model 3, kan Model Y udstyres med to motorer og firehjulstræk, eller en motor og baghjulstræk.