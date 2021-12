2022-priser og guide til køb af ny og brugt Tesla Model S: Kanonkuglen kører videre

Giver Model S mening i dag?

Der er ingen tvivl om, at bilen er attraktiv. Den har et lækkert, aerodynamisk design, et batteri som de færreste elbiler kan matche og en fuldstændig absurd ydeevne. Meget taler for, at denne luksus-sedan bør være en varm anbefaling - spørgsmålet er blot, om konkurrencen er blevet for hård.

Det er nok gået de færrestes næse forbi, at Tesla har lanceret flere modeller siden Model S. Særligt efterfølgeren, Model 3, tilbyder samme mægtige kraftoverskud og sjove gimmicks, men koster markant mindre. Priserne for den hurtigste Model 3 starter ved 507.000, og for 100.000 kr. yderligere fås den nye og rummelige Model Y Performance. Du kan læse om Tesla Model 3 her, og om Tesla Model Y her.

Vi stiller derfor spørgsmålet, om en ny Model S stadig giver mening at kaste sine penge efter. Der er i hvert fald markant flere elbiler at tage med i overvejelserne i dag, og til en million kroner er der mange om buddet. Mercedes tilbyder nu også elbiler i høj kvalitet, og du kan læse om deres elektriske S-klasse her.