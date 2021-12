Miljøaktivister kæmper mod Teslas elbiler i Berlin

Kæmper mod Teslas gigafabrik

Elbilfabrikken i udkanten af Berlin står klar til at indlede produktionen. Den sidste brik er miljøgodkendelserne, som Tesla har ventet på i over et halvt år. De skal udstedes af den lokale delstats miljøministerium.

Miljøorganisationerne er bekymrede for det lokale drikkevand og dyreliv i forbindelse med byggeriet. Denne kamp mellem Tesla og tyske miljøorganisationer er kommet til udtryk ved flere offentlige høringer.

Den første blev foretaget i 2020 og igen i oktober i år. Miljøorganisationerne argumenterede for, at de ikke var forberedt på, at høringerne foregik online og derfor blev den seneste høring sat i værk fra 2.-22. november. Nu venter Tesla igen på svar.